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Опубликовано 11 апреля 2017, 15:53

В Xbox Store началась крупная весенняя распродажа

Фото: &copy;&nbsp;AP/FOTOLINK

Фото: © AP/FOTOLINK

Компания Microsoft объявила о старте крупной весенней распродажи видеоигр в магазине Xbox.

Специальные цены на игры в магазине Xbox Store будут действительны в период с 11 по 17 апреля. Распродажа охватит более 350 наименований. В итоге игроки могут сэкономить до 67 процентов от стоимости игры.

Сейчас по скидке доступны Fallout 4, Halo 5, GTA 5, Titanfall 2 и многие другие игры для Xbox One. Также специальное предложение действует для игр, которые ранее выходили для Xbox 360 и сейчас доступны по программе обратной совместимости.

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Microsoft объявила о крупной распродаже игр

Фото: © AP/FOTOLINK

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Сергей Сурепин
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