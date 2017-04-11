В Xbox Store началась крупная весенняя распродажа
Фото: © AP/FOTOLINK
Компания Microsoft объявила о старте крупной весенней распродажи видеоигр в магазине Xbox.
Специальные цены на игры в магазине Xbox Store будут действительны в период с 11 по 17 апреля. Распродажа охватит более 350 наименований. В итоге игроки могут сэкономить до 67 процентов от стоимости игры.
Сейчас по скидке доступны Fallout 4, Halo 5, GTA 5, Titanfall 2 и многие другие игры для Xbox One. Также специальное предложение действует для игр, которые ранее выходили для Xbox 360 и сейчас доступны по программе обратной совместимости.
Microsoft объявила о крупной распродаже игр
Фото: © AP/FOTOLINK