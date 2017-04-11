Нигерийские военные уничтожили 57 боевиков "Боко харам"

Минобороны Нигерии сообщило, что накануне военные уничтожили по крайней мере 57 экстремистов организации "Боко харам", которые напали на поселение в регионе Диффа на востоке страны, передаёт Fox News.

Военное ведомство уточнило, что при боестолкновениях были ранены двое гражданских лиц и 15 солдат. После перестрелки у боевиков было захвачено большое количество оружия и боеприпасов.

"Боко харам"* — радикальная нигерийская исламистская организация, которая стала широко известна с 2002 года — после того как её возглавил Мохаммед Юсуф. Руководство организации поставило целью введение шариата на всей территории Нигерии и искоренение западного образа жизни. В мае 2014 года "Боко харам" была внесена Совбезом ООН в список террористических организаций. По приблизительным подсчётам, за время "функционирования" организации боевики "Боко харам" убили свыше 20 тысяч человек.