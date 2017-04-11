В Госдуме предложили разрешить полицейским использовать оружие в толпе

Сегодня председатель Комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев внесли в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить полицейским применять оружие при большом скоплении народа.

Депутаты предлагают позволить сотрудникам правоохранительных органов стрелять в толпе для предотвращения терактов, освобождения заложников и отражения массовых нападений на важные и потенциально опасные объекты.

В любом случае полицейские должны будут предпринять все меры для того, чтобы от выстрелов не пострадали невинные люди.