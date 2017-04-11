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Регион
Опубликовано 11 апреля 2017, 16:24

В Госдуме предложили разрешить полицейским использовать оружие в толпе

Фото:&copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото:© РИА Новости/Владимир Федоренко

Сегодня председатель Комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев внесли в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить полицейским применять оружие при большом скоплении народа.

Депутаты предлагают позволить сотрудникам правоохранительных органов стрелять в толпе для предотвращения терактов, освобождения заложников и отражения массовых нападений на важные и потенциально опасные объекты.

В любом случае полицейские должны будут предпринять все меры для того, чтобы от выстрелов не пострадали невинные люди.

Отмечается, что, если законопроект будет поддержан, полицейские получат такие же права в отношении применения оружия в толпе, что и сотрудники Федеральной службы безопасности.

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Алексей Берковиц
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