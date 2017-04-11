В Госдуме предложили разрешить полицейским использовать оружие в толпе
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Сегодня председатель Комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев внесли в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить полицейским применять оружие при большом скоплении народа.
Депутаты предлагают позволить сотрудникам правоохранительных органов стрелять в толпе для предотвращения терактов, освобождения заложников и отражения массовых нападений на важные и потенциально опасные объекты.
В любом случае полицейские должны будут предпринять все меры для того, чтобы от выстрелов не пострадали невинные люди.
Отмечается, что, если законопроект будет поддержан, полицейские получат такие же права в отношении применения оружия в толпе, что и сотрудники Федеральной службы безопасности.