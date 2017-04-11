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Регион
Опубликовано 11 апреля 2017, 17:24

Лев Симба и медведица Лула из зоопарка Мосула переправлены в Иорданию

Симба и Лула стали единственными животными, выжившими в зоопарке после атак террористов.

10 апреля представители международной благотворительной организации "Четыре лапы" успешно перевезли льва и медведицу из Ирака в Иорданию. Теперь Симба и Лула наконец-то находятся в безопасности. Об этом сообщили западные СМИ.

Напомним, в феврале владелец зоопарка Мосула Абу Омар попросил о помощи. К тому моменту почти все животные в его зоопарке умерли в ходе обстрелов или от голода.

Зоозащитники быстро откликнулись на просьбу о помощи, но Симбу и Лулу удалось спасти только со второй попытки. В первый раз грузовик с дикими животными застрял на контрольно-пропускном пункте из-за отсутствия специальных документов. За девять дней, в течение которых оформлялись бумаги, у льва начались проблемы с лёгкими.

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Светлана Купчинская
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