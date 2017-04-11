Лев Симба и медведица Лула из зоопарка Мосула переправлены в Иорданию
Симба и Лула стали единственными животными, выжившими в зоопарке после атак террористов.
10 апреля представители международной благотворительной организации "Четыре лапы" успешно перевезли льва и медведицу из Ирака в Иорданию. Теперь Симба и Лула наконец-то находятся в безопасности. Об этом сообщили западные СМИ.
Mosul zoo's last survivors, Simba the lion and Lula the bear, flown to safety https://t.co/PAg5nryPb9— The Guardian (@guardian) 11 апреля 2017 г.
Bear and lion rescued from war-torn Mosul's zoo https://t.co/hfbRXs30JV pic.twitter.com/16PbzQH6FV— Animals1st (@Animals1st) 3 апреля 2017 г.
Напомним, в феврале владелец зоопарка Мосула Абу Омар попросил о помощи. К тому моменту почти все животные в его зоопарке умерли в ходе обстрелов или от голода.
Зоозащитники быстро откликнулись на просьбу о помощи, но Симбу и Лулу удалось спасти только со второй попытки. В первый раз грузовик с дикими животными застрял на контрольно-пропускном пункте из-за отсутствия специальных документов. За девять дней, в течение которых оформлялись бумаги, у льва начались проблемы с лёгкими.