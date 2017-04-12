Объявлена дата выхода Uncharted: The Lost Legacy

Студия Naughty Dog объявила дату выхода экшена Uncharted: The Lost Legacy для PS4.

Студия Naughty Dog выпустила новое видео по Uncharted: The Lost Legacy, в котором показан один из сюжетных роликов игры. В центре сюжета окажутся Хлоя и Надин, ранее появлявшиеся в номерных частях серии.

Uncharted: The Lost Legacy уже можно предзаказать в PlayStation Store за 2499 рублей. При этом обладатели дополнения "Тройной набор" или "Набор исследователя" для Uncharted 4 или подарочного издания игры получат The Lost Legacy без дополнительной платы.

Uncharted: The Lost Legacy выйдет в августе Фото: © facebook.com/unchartedthelostlegacygame