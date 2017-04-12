Объявлена дата выхода Uncharted: The Lost Legacy
Студия Naughty Dog объявила дату выхода экшена Uncharted: The Lost Legacy для PS4.
Студия Naughty Dog выпустила новое видео по Uncharted: The Lost Legacy, в котором показан один из сюжетных роликов игры. В центре сюжета окажутся Хлоя и Надин, ранее появлявшиеся в номерных частях серии.
Uncharted: The Lost Legacy уже можно предзаказать в PlayStation Store за 2499 рублей. При этом обладатели дополнения "Тройной набор" или "Набор исследователя" для Uncharted 4 или подарочного издания игры получат The Lost Legacy без дополнительной платы.
Uncharted: The Lost Legacy выйдет в августе
Фото: © facebook.com/unchartedthelostlegacygame
Uncharted: The Lost Legacy станет доступна на PS4 уже 22 августа этого года.