Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 апреля 2017, 08:10

Следующая игра от авторов Alan Wake выйдет на PS4

Фото: &copy; steampowered.com

Фото: © steampowered.com

Студия Remedy рассказала, на каких платформах выйдет их ещё не анонсированный проект.

В официальной записи в блоге студии Remedy разработчики сообщили, что их новый движок Northlight будет совместим с консолью Sony, так что команда рассчитывает выпустить игру в том числе и на PS4.

image

Новая игра от Remedy выйдет на PS4

Remedy не поделилась подробностями о своём новом проекте, но рассказала, что игра получила кодовое название P7. Движок Northlight разрабатывается специально для неё, в его основе лежит поддержка основных современных платформ.

Студия Remedy известна по играм серии Max Payne и хоррору Alan Wake. Последние несколько лет команда работала над эксклюзивами для Microsoft, однако теперь Remedy занимается "независимым" проектом.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • microsoft
  • Игры
  • quantumbreak
  • maxpayne
  • alanwake
  • remedy
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar