Следующая игра от авторов Alan Wake выйдет на PS4

Студия Remedy рассказала, на каких платформах выйдет их ещё не анонсированный проект.

В официальной записи в блоге студии Remedy разработчики сообщили, что их новый движок Northlight будет совместим с консолью Sony, так что команда рассчитывает выпустить игру в том числе и на PS4.

Remedy не поделилась подробностями о своём новом проекте, но рассказала, что игра получила кодовое название P7. Движок Northlight разрабатывается специально для неё, в его основе лежит поддержка основных современных платформ.

Студия Remedy известна по играм серии Max Payne и хоррору Alan Wake. Последние несколько лет команда работала над эксклюзивами для Microsoft, однако теперь Remedy занимается "независимым" проектом.