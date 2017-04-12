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Опубликовано 12 апреля 2017, 17:50

Шутер Call of Duty: Black Ops 2 стал доступен на Xbox One

Фото: &copy; steampowered.com

Фото: © steampowered.com

Версия Call of Duty: Black Ops 2 для Xbox 360 вошла в список обратной совместимости консоли Xbox One.

Microsoft объявила об очередном расширении списка игр, выпущенных для Xbox 360, которые можно запустить и на консоли Xbox One. Пополнением оказался шутер от первого лица Call of Duty: Black Ops 2.

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Call of Duty: Black Ops 2 стала доступна на Xbox One

Теперь владельцы Xbox One могут загрузить игру через онлайн-магазин или использовать оригинальный диск для Xbox 360, чтобы поиграть в Black Ops 2 на своей консоли.

Call of Duty: Black Ops 2 была выпущена в 2012 году, после чего получила признание критиков и поклонников серии. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 83 из 100.

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Станислав Погорский
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