Шутер Call of Duty: Black Ops 2 стал доступен на Xbox One

Microsoft объявила об очередном расширении списка игр, выпущенных для Xbox 360, которые можно запустить и на консоли Xbox One. Пополнением оказался шутер от первого лица Call of Duty: Black Ops 2.

Теперь владельцы Xbox One могут загрузить игру через онлайн-магазин или использовать оригинальный диск для Xbox 360, чтобы поиграть в Black Ops 2 на своей консоли.

Call of Duty: Black Ops 2 была выпущена в 2012 году, после чего получила признание критиков и поклонников серии. Средний балл игры на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 83 из 100.