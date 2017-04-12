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Опубликовано 12 апреля 2017, 00:21

В Словении открыли памятник Юрию Гагарину

Фото: Twitter/@AmbrusSlo_Ru

Фото: Twitter/@AmbrusSlo_Ru

Бюст первого космонавта Юрия Гагарина установили в словенском городе Витанье. Об этом сообщается в "Твиттере" Посольства Российской Федерации в Словении.

В мероприятии приняли участие посол России в Словении Доку Завгаев, мэр Витанье Мирко Полутник, председатель Государственного Совета Словении Митя Бервар, а также губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

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Кирилл Бондарь
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