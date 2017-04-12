Жириновский: Эта Иванка Трамп доконает папашу!

Ранее появилась информация, что Иванка Трамп повлияла на решение своего отца, президента США, о нанесении авиаудара по Сирии.

Для того чтобы принимать взвешенные и своевременные решения, международные лидеры должны думать своей головой, а не слушать советы родственников, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

— Эти все дочки, это влияние, мы уже видели влияние Татьяны Дьяченко при Ельцине! Ельцин с позором ушёл со своего поста, потому что слушал дочку. Дочку гнать нужно за тридевять земель, никаких дочек, сыновей, зятьёв, всё должно быть запрещено во всех странах мира! Никаких родственников на высших государственных постах. Эта дочка Иванка доконает папашу, он закончит плохо! — пояснил Владимир Жириновский.

Лидер ЛДПР также отметил, что позиция России на международной арене должна оставаться неизменной и независимой.

— Мы не желаем никому плохого, но русская армия будет стоять там, где она стоит, и никто не посмеет нам угрожать, — добавил Жириновский.

Напомним, в ночь с 6 на 7 апреля президент США Дональд Трамп распорядился выпустить 59 крылатых ракет "Томагавк" по сирийскому аэродрому Шайрат. В результате погибли люди и была разрушена инфраструктура военной базы.