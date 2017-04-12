Депутаты Госдумы будут меньше есть

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил, что на этой и следующей неделе обеденные перерывы депутатов будут сокращены на час.

— В связи с тем, что комитеты работают хорошо и поставляют большое количество законопроектов, Совет Госдумы вчера принял решение, что сегодня и в пятницу мы сокращаем перерыв в работе депутатов, удлиняем на час заседания. Также будут удлинены заседания на следующей неделе и будет назначено дополнительное заседание в четверг, — пояснил Андрей Исаев.