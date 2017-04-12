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Опубликовано 12 апреля 2017, 11:20

Депутаты Госдумы будут меньше есть

Фото:&copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото:© РИА Новости/Владимир Федоренко

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил, что на этой и следующей неделе обеденные перерывы депутатов будут сокращены на час.

— В связи с тем, что комитеты работают хорошо и поставляют большое количество законопроектов, Совет Госдумы вчера принял решение, что сегодня и в пятницу мы сокращаем перерыв в работе депутатов, удлиняем на час заседания. Также будут удлинены заседания на следующей неделе и будет назначено дополнительное заседание в четверг, — пояснил Андрей Исаев.

Отметим, что этот случай уже не первый, когда депутаты Госдумы седьмого созыва жертвуют отдыхом ради работы. Так, в ноябре они также сокращали обеденные перерывы на час, чтобы посвятить больше времени рассмотрению государственного бюджета.

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Лилия Шарафутдинова
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