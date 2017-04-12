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Опубликовано 12 апреля 2017, 10:17

В Японии снова запустили производство "Тамагочи"

Фото: &copy; Flickr/Stefan Kellner

Фото: © Flickr/Stefan Kellner

Устройство практически не отличается от оригинала — изменены были только габариты.

Компания Bandai в честь 20-летнего юбилея выхода "Тамагочи" на мировой рынок перевыпустила легендарную электронную игрушку. Именно в 1997 году во всём мире начались продажи "Тамагочи" (в Японии игрушка увидела свет на год раньше).

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"Тамагочи" снова начали производить

Фото: © Flickr/Stefan Kellner

Новая версия устройства в два раза меньше оригинала. В "Тамагочи" есть шесть персонажей. Устройство оснащено чёрно-белым дисплеем и тремя кнопками.

Сейчас обновлённые "Тамагочи" доступны только в Японии. Цена — около 14 долларов (840 рублей). Пока неизвестно, будет ли представлен ремейк на мировом рынке.

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Сергей Сурепин
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