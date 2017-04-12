В Японии снова запустили производство "Тамагочи"

Устройство практически не отличается от оригинала — изменены были только габариты.

Компания Bandai в честь 20-летнего юбилея выхода "Тамагочи" на мировой рынок перевыпустила легендарную электронную игрушку. Именно в 1997 году во всём мире начались продажи "Тамагочи" (в Японии игрушка увидела свет на год раньше).

"Тамагочи" снова начали производить Фото: © Flickr/Stefan Kellner

Новая версия устройства в два раза меньше оригинала. В "Тамагочи" есть шесть персонажей. Устройство оснащено чёрно-белым дисплеем и тремя кнопками.