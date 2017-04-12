Китай хочет "перехватить" Северную Корею у США и отправляет войска к границе
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После недавнего удара по территории Сирии и озвученных угроз президента США Дональда Трампа в адрес Северной Кореи НОАК перебрасывает 150 тысяч военных и технику к государственной границе.
Зарубежные новостные агентства сообщают, что 150 тысяч солдат и бронетехника перебрасываются на границу с Северной Кореей для "гуманитарной миссии и помощи местному населению". В качестве вероятной миссии многие специалисты указывают совместную военную операцию против Северной Кореи, однако на деле планы НОАК в частности и КНР в целом могут значительно отличаться от прописанных сценариев.
Заявление американского президента о том, что "США справятся и без помощи Китая", многие эксперты восприняли буквально, посчитав, что США и КНР в вопросе купирования "корейской угрозы" могут действовать сообща. Однако по мнению российского военного эксперта, аналитика-международника Александра Храмчихина, главная цель КНР заключается совсем в другом.
Я бы не стал говорить о том, что китайцы станут действовать по американскому подряду. Вероятнее всего, что силами НОАК корейский вопрос будет решаться исключительно ради китайских интересов. То есть китайцы могут "перехватить" Северную Корею у США. Цели в этом случае у КНР и США совпадают: свержение режима в Северной Корее
Согласно оценкам специалистов, именно ввиду угрозы применения ядерного оружия Северной Кореей против своих ближайших соседей в Южную Корею направляется авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Карл Винсон" типа "Нимиц". Практическую вероятность нанести полномасштабный удар по территории Северной Кореи не исключают и другие эксперты. Политолог Андрей Манойло сообщил в интервью Лайфу, что Соединённые Штаты в этом случае абсолютно ничем не рискуют.
Северокорейские баллистические ракеты до территории Соединённых Штатов не долетят. Отсюда и решимость, и готовность нанести удар. Никакого риска для самих США здесь нет
Переброска 150 тысяч китайских солдат проходит не только на фоне общего напряжения в регионе, но и после масштабного ракетного удара ВМС США по территории Сирии. Низкий уровень доверия между странами отметил также российский президент Владимир Путин. Отвечая на вопрос об уровне взаимоотношений, президент отметил, что "этот уровень, скорее всего, деградировал".