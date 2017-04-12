Китай хочет "перехватить" Северную Корею у США и отправляет войска к границе

После недавнего удара по территории Сирии и озвученных угроз президента США Дональда Трампа в адрес Северной Кореи НОАК перебрасывает 150 тысяч военных и технику к государственной границе.

Зарубежные новостные агентства сообщают, что 150 тысяч солдат и бронетехника перебрасываются на границу с Северной Кореей для "гуманитарной миссии и помощи местному населению". В качестве вероятной миссии многие специалисты указывают совместную военную операцию против Северной Кореи, однако на деле планы НОАК в частности и КНР в целом могут значительно отличаться от прописанных сценариев.

Заявление американского президента о том, что "США справятся и без помощи Китая", многие эксперты восприняли буквально, посчитав, что США и КНР в вопросе купирования "корейской угрозы" могут действовать сообща. Однако по мнению российского военного эксперта, аналитика-международника Александра Храмчихина, главная цель КНР заключается совсем в другом.

Я бы не стал говорить о том, что китайцы станут действовать по американскому подряду. Вероятнее всего, что силами НОАК корейский вопрос будет решаться исключительно ради китайских интересов. То есть китайцы могут "перехватить" Северную Корею у США. Цели в этом случае у КНР и США совпадают: свержение режима в Северной Корее Александр Храмчихин

Согласно оценкам специалистов, именно ввиду угрозы применения ядерного оружия Северной Кореей против своих ближайших соседей в Южную Корею направляется авианосная ударная группа во главе с авианосцем "Карл Винсон" типа "Нимиц". Практическую вероятность нанести полномасштабный удар по территории Северной Кореи не исключают и другие эксперты. Политолог Андрей Манойло сообщил в интервью Лайфу, что Соединённые Штаты в этом случае абсолютно ничем не рискуют.

Северокорейские баллистические ракеты до территории Соединённых Штатов не долетят. Отсюда и решимость, и готовность нанести удар. Никакого риска для самих США здесь нет Андрей Манойло