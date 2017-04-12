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Регион
Опубликовано 12 апреля 2017, 13:06

Сотрудникам Минобороны хотят разрешить прикомандировываться к отряду космонавтов

Фото: &copy; РИА Новости/Роман Соколов

Фото: © РИА Новости/Роман Соколов

На пленарном заседании Государственной думы член Комитета по транспорту и строительству Максим Сураев выступил с предложением разрешить прикомандировывать военных к отряду космонавтов и вести подготовку к полёту при одновременном начислении стажа в Минобороны.

Сураев предложил дать служащим Минобороны России возможность прикомандировываться к отряду космонавтов, проходить полёт, а затем снова возвращаться к службе. По его словам, сейчас возможность отбираться у людей из Минобороны фактически пропала.

Помимо этого Сураев призвал обратить внимание на условия жизни молодых космонавтов, которые готовятся к полёту, так как вместо того, чтобы качественно готовиться к полёту, им приходится зарабатывать себе на жизнь и искать жильё.

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Сотрудникам Минобороны хотят разрешить прикомандировываться к отряду космонавтов

Космонавт Максим Сураев. Фото: © РИА Новости/Роман Соколов

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Александр Шоршин
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