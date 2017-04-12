Nintendo заплатит за поиск уязвимостей Switch

Японская компания готова платить пользователям, которые обнаружат недостатки в операционной системе новой консоли.

11 апреля компания Nintendo обновила свою страницу на платформе Hackerone, посвящённую поиску багов и уязвимостей программного обеспечения. Отныне японцы будут платить пользователям за поиск уязвимостей в операционной системе новой консоли Switch.

Nintendo будет платить за поиск уязвимостей Switch Фото: © AA/ABACA/EAST NEWS

За найденную уязвимость можно будет получить от 100 долларов до 20 тысяч. Инженеры Nintendo будут использовать полученную информацию, чтобы улучшить систему защиты консоли Switch.