Nintendo заплатит за поиск уязвимостей Switch
Фото: © AA/ABACA/EAST NEWS
Японская компания готова платить пользователям, которые обнаружат недостатки в операционной системе новой консоли.
11 апреля компания Nintendo обновила свою страницу на платформе Hackerone, посвящённую поиску багов и уязвимостей программного обеспечения. Отныне японцы будут платить пользователям за поиск уязвимостей в операционной системе новой консоли Switch.
Nintendo будет платить за поиск уязвимостей Switch
Фото: © AA/ABACA/EAST NEWS
За найденную уязвимость можно будет получить от 100 долларов до 20 тысяч. Инженеры Nintendo будут использовать полученную информацию, чтобы улучшить систему защиты консоли Switch.
По информации Nintendo, уже три участника этой программы получили вознаграждение.