Володина пригласили в Сирию

Председатель Народного совета Сирии Хадия Халаф Аббас на встрече с российским коллегой Вячеславом Володиным пригласила его посетить с визитом Сирию в рамках укрепления межпарламентских связей.

— Мы хотим укреплять наши межпарламентские связи во всех областях, — сказала она. — Я хотела бы пригласить вас лично и всех депутатов Госдумы посетить Сирию в ближайшее время, поскольку обмен визитами и сотрудничество между двумя парламентами пойдут на благо двух стран.

Володин приглашение принял и, в свою очередь, предложил американским конгрессменам, а также представителям международных парламентских организаций присоединиться к российской делегации. По словам спикера Госдумы, он с удовольствием взял бы с собой представителей ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламента для того, чтобы "они лучше узнали ситуацию в Сирии".