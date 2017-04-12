Новая Call of Duty выйдет 3 ноября

11 апреля в Сети появился плакат с датой выхода новой Call of Duty. Шутер получил название WWII и будет посвящён событиям Второй мировой войны. На плакате указано, что игра выйдет 3 ноября.

Сначала информация появилась на YouTube, а позже в соцсетях Twitter и Reddit. Также на плакате указано, что на PS4 дополнения выходить будут раньше на 30 дней, чем на всех остальных платформах.