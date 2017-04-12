Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 апреля 2017, 12:40

Новая Call of Duty выйдет 3 ноября

Фото &copy; Flickr/subarunio

Фото © Flickr/subarunio

В Сети появился очередной намёк на дату выхода новой части Call of Duty, посвящённой Второй мировой войне.

11 апреля в Сети появился плакат с датой выхода новой Call of Duty. Шутер получил название WWII и будет посвящён событиям Второй мировой войны. На плакате указано, что игра выйдет 3 ноября.

image

Стала известна дата выхода новой Call of Duty

Фото © Flickr/subarunio

Сначала информация появилась на YouTube, а позже в соцсетях Twitter и Reddit. Также на плакате указано, что на PS4 дополнения выходить будут раньше на 30 дней, чем на всех остальных платформах.

Представители Activision не комментируют появившуюся в Сети информацию.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • activision
  • callofduty
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar