Новая Call of Duty выйдет 3 ноября
В Сети появился очередной намёк на дату выхода новой части Call of Duty, посвящённой Второй мировой войне.
11 апреля в Сети появился плакат с датой выхода новой Call of Duty. Шутер получил название WWII и будет посвящён событиям Второй мировой войны. На плакате указано, что игра выйдет 3 ноября.
Стала известна дата выхода новой Call of Duty
Сначала информация появилась на YouTube, а позже в соцсетях Twitter и Reddit. Также на плакате указано, что на PS4 дополнения выходить будут раньше на 30 дней, чем на всех остальных платформах.
Представители Activision не комментируют появившуюся в Сети информацию.