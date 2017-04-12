Valve планирует обновить движок Counter-Strike: Global Offensive
Фото: © twitter.com/YahooEsports
Разработчики переведут игру на движок Source 2 и добавят новую операцию в многопользовательский шутер.
11 апреля компания Valve провела презентацию для китайской прессы. Разработчики рассказали о летнем обновлении многопользовательского шутера Counter-Strike: Global Offensive и проведении новой операции.
Counter-Strike: Global Offensive будет работать на движке Source 2
Фото: © twitter.com/YahooEsports
Летом 2017 года Counter-Strike: Global Offensive перейдёт на движок Source 2. Это приведёт к изменениям в ощущениях от игры, так как последний движок от Valve использует физическую технологию Rubikon, а не Havok, которая была задействована в первой версии Source.
Также разработчики планируют добавить в CS:GO разрушаемое окружение. В рамках презентации Valve представила новую операцию для шутера. Во время проведения специального мероприятия в CS:GO появится семь карт.