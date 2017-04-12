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Регион
Опубликовано 12 апреля 2017, 14:01

Valve планирует обновить движок Counter-Strike: Global Offensive

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/YahooEsports

Фото: © twitter.com/YahooEsports

Разработчики переведут игру на движок Source 2 и добавят новую операцию в многопользовательский шутер.

11 апреля компания Valve провела презентацию для китайской прессы. Разработчики рассказали о летнем обновлении многопользовательского шутера Counter-Strike: Global Offensive и проведении новой операции.

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Counter-Strike: Global Offensive будет работать на движке Source 2

Фото: © twitter.com/YahooEsports

Летом 2017 года Counter-Strike: Global Offensive перейдёт на движок Source 2. Это приведёт к изменениям в ощущениях от игры, так как последний движок от Valve использует физическую технологию Rubikon, а не Havok, которая была задействована в первой версии Source.

Также разработчики планируют добавить в CS:GO разрушаемое окружение. В рамках презентации Valve представила новую операцию для шутера. Во время проведения специального мероприятия в CS:GO появится семь карт.

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Сергей Сурепин
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