Valve планирует обновить движок Counter-Strike: Global Offensive

Разработчики переведут игру на движок Source 2 и добавят новую операцию в многопользовательский шутер.

11 апреля компания Valve провела презентацию для китайской прессы. Разработчики рассказали о летнем обновлении многопользовательского шутера Counter-Strike: Global Offensive и проведении новой операции.

Counter-Strike: Global Offensive будет работать на движке Source 2 Фото: © twitter.com/YahooEsports

Летом 2017 года Counter-Strike: Global Offensive перейдёт на движок Source 2. Это приведёт к изменениям в ощущениях от игры, так как последний движок от Valve использует физическую технологию Rubikon, а не Havok, которая была задействована в первой версии Source.