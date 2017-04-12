В Баварии арестовали координатора терактов в Европе

В немецкой Баварии арестовали члена ИГИЛ*, который занимался вербовкой потенциальных террористов в Европе. Об этом сообщает Spiegel.

По данным СМИ, 31-летний сириец Зохер Дж. перебрался в ФРГ в 2015 году, где начал заниматься подготовкой и вербовкой членов запрещённой организации.

Напомним, сегодня ночью в Европе произошёл очередной теракт. В Дортмунде прогремело несколько взрывов в момент, когда игроки "Боруссии" отправлялись из отеля к стадиону. В результате несколько человек пострадало, никто не погиб.

Ранее теракт произошёл в Стокгольме. Грузовик на бешеной скорости врезался в толпу людей. По последним данным, погибло четыре человека, 15 пострадали.