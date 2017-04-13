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Опубликовано 13 апреля 2017, 08:33

Автор Hitman займётся новым проектом создателей Forza Horizon

Арт-директор игры об агенте 47 перешёл из Square Enix в студию создателей Forza Horizon.

Фото: &copy; twitter.com/Hitman/media

Фото: © twitter.com/Hitman/media

Джонатан Роу, работавший над игрой Hitman (2016), присоединился к британской студии Playground Games. Теперь он займёт должность арт-директора будущего проекта авторов гоночного симулятора Forza Horizon.

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Арт-директор Hitman перешёл в студию создателей Forza Horizon

Фото: © twitter.com/Hitman/media

По словам Роу, действие игры развернётся в оригинальной вселенной. Проект никак не связан с гонками.

Из заявления разработчика следует, что он присоединился к филиалу Playground, который был открыт в феврале 2017 года. Команда занимается играми, не входящими в студию Forza.

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Сергей Сурепин
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