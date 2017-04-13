Автор Hitman займётся новым проектом создателей Forza Horizon

Джонатан Роу, работавший над игрой Hitman (2016), присоединился к британской студии Playground Games. Теперь он займёт должность арт-директора будущего проекта авторов гоночного симулятора Forza Horizon.

По словам Роу, действие игры развернётся в оригинальной вселенной. Проект никак не связан с гонками.

Из заявления разработчика следует, что он присоединился к филиалу Playground, который был открыт в феврале 2017 года. Команда занимается играми, не входящими в студию Forza.