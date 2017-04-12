ГД начала рассматривать вопрос о переносе выборов на день присоединения Крыма
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Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект о переносе выборов президента с 11 на 18 марта 2018 года. Отметим, именно 18 марта в 2014 году Крым вошёл в состав России.
В частности, в законопроекте говорится о том, что, если второе воскресенье является совмещённым, послепраздничным или рабочим днём, день голосования переносится на третье воскресенье месяца. 11 марта 2018 года — это именно послепраздничный день.
Напомним, пакет законопроектов по поводу уточнения даты проведения выборов президента подготовили сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков. Позже эту инициативу поддержали спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава ЦИК Элла Памфилова. В Кремле также прокомментировали предложение сенаторов и заявили, что этот вопрос необходимо обдумать.