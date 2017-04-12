ГД начала рассматривать вопрос о переносе выборов на день присоединения Крыма

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект о переносе выборов президента с 11 на 18 марта 2018 года. Отметим, именно 18 марта в 2014 году Крым вошёл в состав России.

В частности, в законопроекте говорится о том, что, если второе воскресенье является совмещённым, послепраздничным или рабочим днём, день голосования переносится на третье воскресенье месяца. 11 марта 2018 года — это именно послепраздничный день.