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Регион
Опубликовано 12 апреля 2017, 17:40

Стокгольмский террорист был этническим таджиком и состоял в ИГИЛ

Фото: &copy;&nbsp;TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS

Фото: © TT News Agency/Noella Johansson/via REUTERS

Ещё в 2015 году мужчина пытался уехать в Сирию, чтобы присоединиться к группировке, однако был депортирован обратно в Швецию.

Гражданин Узбекистана, который обвиняется в совершении теракта в Стокгольме, в 2015 году пытался уехать в Сирию, чтобы присоединиться к ИГИЛ*, передаёт Reuters со ссылкой на источник в Узбекистане.

Сообщается, что Рахмат Акилов — этнический таджик. Проживая в Швеции, он попал под влияние ячейки ИГИЛ. В 2015 году Акилов был задержан на турецко-сирийской границе и депортирован в Швецию, уточнил источник. В феврале текущего года власти Узбекистана внесли Акилова в список лиц, подозреваемых в религиозном экстремизме.

Напомним, 7 апреля мужчина на грузовике въехал в толпу людей на пешеходной улице в Стокгольме. Погибло четыре человека, 15 получили ранения различной степени тяжести. В суде обвиняемый признал свою вину.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Камран Гасанов
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