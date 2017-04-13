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Опубликовано 13 апреля 2017, 06:20

Обновлённая версия экшена Yakuza выйдет на PS4

Скрин из видео &copy;&nbsp;youtube.com/StopGame

Скрин из видео © youtube.com/StopGame

Компания Sega анонсировала обновлённую версию экшена про японскую мафию Yakuza для PS4.

Sega анонсировала Yakuza Kiwami для PS4 — обновлённую версию первой части известной серии экшенов про японскую мафию. Изначально игра была выпущена для консоли PS2.

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Для PS4 выпустят переиздание оригинальной Yakuza с PS2

Yakuza Kiwami выйдет уже 29 августа этого года, а её стоимость будет составлять половину от стандартного ценника для PS4-игр. В списке улучшений указаны обновлённая графика, перезаписанные реплики диалогов с оригинальными актёрами и 30 минут дополнительных сюжетных сцен.

Оригинальная Yakuza вышла в 2005 году для консоли PS2 и с тех пор получила пять продолжений и один спин-офф. Серия является хитом в Японии, а с выходом Yakuza 0 получила популярность и на Западе.

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Станислав Погорский
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