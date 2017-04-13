Обновлённая версия экшена Yakuza выйдет на PS4

Sega анонсировала Yakuza Kiwami для PS4 — обновлённую версию первой части известной серии экшенов про японскую мафию. Изначально игра была выпущена для консоли PS2.

Yakuza Kiwami выйдет уже 29 августа этого года, а её стоимость будет составлять половину от стандартного ценника для PS4-игр. В списке улучшений указаны обновлённая графика, перезаписанные реплики диалогов с оригинальными актёрами и 30 минут дополнительных сюжетных сцен.

Оригинальная Yakuza вышла в 2005 году для консоли PS2 и с тех пор получила пять продолжений и один спин-офф. Серия является хитом в Японии, а с выходом Yakuza 0 получила популярность и на Западе.