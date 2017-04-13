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Опубликовано 13 апреля 2017, 07:21

Авторы Prey выпустят раннюю демоверсию игры

Разработчики Prey анонсировали демоверсию, которая выйдет до релиза полной игры.

Кадр видео &ldquo;Prey Demo &ndash; Play the Opening Hour&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Prey Demo – Play the Opening Hour”. Скриншот © L!FE

Экшен Prey от Arkane Studios получит демоверсию, которая станет доступна уже 27 апреля.

Демоверсия будет доступна на PS4 и Xbox One. В ней игроки смогут пройти первый час сюжетной кампании, а сохранения можно будет перенести в полную версию Prey.

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Prey получит часовую демоверсию

Кадр видео "Prey Demo — Play the Opening Hour". Скриншот © L!FE

Prey рассказывает историю учёного Моргана Ю, оказавшегося запертым на космической станции с враждебными пришельцами. Морган может не только стрелять, но и использовать различные способности, в том числе превращаться в любые предметы окружения.

Prey выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 5 мая.

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Станислав Погорский
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