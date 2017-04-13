Авторы Prey выпустят раннюю демоверсию игры

Экшен Prey от Arkane Studios получит демоверсию, которая станет доступна уже 27 апреля.

Демоверсия будет доступна на PS4 и Xbox One. В ней игроки смогут пройти первый час сюжетной кампании, а сохранения можно будет перенести в полную версию Prey.

Prey рассказывает историю учёного Моргана Ю, оказавшегося запертым на космической станции с враждебными пришельцами. Морган может не только стрелять, но и использовать различные способности, в том числе превращаться в любые предметы окружения.

Prey выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 5 мая.