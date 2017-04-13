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Опубликовано 13 апреля 2017, 07:58

Рейтинговые матчи в Gears of War 4 объединят игроков на PC и Xbox One

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Microsoft объявила о планах сделать рейтинговые онлайн-матчи в Gears of War 4 общими для PC и Xbox One.

В январе студия The Coalition объединила мультиплеер шутера Gears of War 4 для игроков на PC и Xbox One, обойдя стороной режим рейтинговых матчей. После этого многие игроки с Windows 10 вернулись в Gears of War 4, ожидая найти больше товарищей для сетевых матчей. Тем не менее многие остались недовольны опустевшим рейтинговым режимом.

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Игроков Gears of War 4 на PC и Xbox One окончательно объединят в мультиплеере

Теперь студия намерена объединить платформы окончательно. Вскоре обладатели PC-версии Gears of War 4 смогут соревноваться с игроками на Xbox One. Тем самым авторы хотят снизить время ожидания поиска матчей.

Точная дата выхода запланированного обновления не сообщается, однако The Coalition обещает выпустить его "через несколько месяцев".

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Станислав Погорский
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