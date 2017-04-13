Рейтинговые матчи в Gears of War 4 объединят игроков на PC и Xbox One

Microsoft объявила о планах сделать рейтинговые онлайн-матчи в Gears of War 4 общими для PC и Xbox One.

В январе студия The Coalition объединила мультиплеер шутера Gears of War 4 для игроков на PC и Xbox One, обойдя стороной режим рейтинговых матчей. После этого многие игроки с Windows 10 вернулись в Gears of War 4, ожидая найти больше товарищей для сетевых матчей. Тем не менее многие остались недовольны опустевшим рейтинговым режимом.

Игроков Gears of War 4 на PC и Xbox One окончательно объединят в мультиплеере