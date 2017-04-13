Рейтинговые матчи в Gears of War 4 объединят игроков на PC и Xbox One
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Microsoft объявила о планах сделать рейтинговые онлайн-матчи в Gears of War 4 общими для PC и Xbox One.
В январе студия The Coalition объединила мультиплеер шутера Gears of War 4 для игроков на PC и Xbox One, обойдя стороной режим рейтинговых матчей. После этого многие игроки с Windows 10 вернулись в Gears of War 4, ожидая найти больше товарищей для сетевых матчей. Тем не менее многие остались недовольны опустевшим рейтинговым режимом.
Игроков Gears of War 4 на PC и Xbox One окончательно объединят в мультиплеере
Теперь студия намерена объединить платформы окончательно. Вскоре обладатели PC-версии Gears of War 4 смогут соревноваться с игроками на Xbox One. Тем самым авторы хотят снизить время ожидания поиска матчей.
Точная дата выхода запланированного обновления не сообщается, однако The Coalition обещает выпустить его "через несколько месяцев".