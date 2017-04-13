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Опубликовано 13 апреля 2017, 09:40

Авторы Resident Evil 7 намекнули на продолжение

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/ResidentEvilVII

Фото: © facebook.com/ResidentEvilVII

Разработчики хоррора Resident Evil 7 уже активно обсуждают идеи для следующей части.

Авторы Resident Evil 7 выложили очередной дневник разработчиков, в котором на этот раз рассказали о создании музыкального сопровождения для игры и её локаций. Кроме этого они затронули и будущее серии.

Исполнительный продюсер проекта Дзэна Такеути рассказал, что в Capcom уже начинают работу над следующей частью франшизы. Он не раскрыл никаких подробностей, но сообщил, что в основе каждой будущей игры будет сложный главный герой, который борется в первую очередь с самим собой. Также разработчикам не терпится поэкспериментировать с новыми технологиями и узнать, как ещё они могут улучшить Resident Evil.

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Авторы Resident Evil 7 уже обсуждают идеи для новой части

Фото: © facebook.com/ResidentEvilVII

Resident Evil 7 доступна на PC, Xbox One и PS4. На данный момент поклонники ожидают выхода сюжетного дополнения Not A Hero, которое расскажет историю одного из культовых персонажей серии.

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Станислав Погорский
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