Авторы Resident Evil 7 намекнули на продолжение

Авторы Resident Evil 7 выложили очередной дневник разработчиков, в котором на этот раз рассказали о создании музыкального сопровождения для игры и её локаций. Кроме этого они затронули и будущее серии.

Исполнительный продюсер проекта Дзэна Такеути рассказал, что в Capcom уже начинают работу над следующей частью франшизы. Он не раскрыл никаких подробностей, но сообщил, что в основе каждой будущей игры будет сложный главный герой, который борется в первую очередь с самим собой. Также разработчикам не терпится поэкспериментировать с новыми технологиями и узнать, как ещё они могут улучшить Resident Evil.