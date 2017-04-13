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Регион
Опубликовано 13 апреля 2017, 11:14

Microsoft введёт возможность возврата денег за игры

Фото: &copy; dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Компания Microsoft начала тестирование функции возврата денег за игры и приложения для Xbox One и Windows 10.

Пользователь форума NeoGAF поделился новой информацией для пользователей, участвующих в тестировании обновлений для Xbox One. Microsoft намерена ввести возможность возвращать деньги за игры и приложения, приобретённые в Windows Store.

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Microsoft будет возвращать деньги за платные приложения и игры

Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

В официальном описании функции перечислены условия для возврата средств. Деньги можно вернуть через специальную страницу, но возможен возврат только игр и приложений, которые были приобретены не более 14 дней назад и были использованы на протяжении не более двух часов. Дополнения и некоторые приложения для Windows 10 возврату не подлежат.

Также Microsoft оставляет за собой право отказать в возврате тем, кто злоупотребляет этой функцией.

Судя по всему, обновление с этой возможностью будет выпущено уже совсем скоро.

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Станислав Погорский
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