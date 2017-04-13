Microsoft введёт возможность возврата денег за игры

Компания Microsoft начала тестирование функции возврата денег за игры и приложения для Xbox One и Windows 10.

Пользователь форума NeoGAF поделился новой информацией для пользователей, участвующих в тестировании обновлений для Xbox One. Microsoft намерена ввести возможность возвращать деньги за игры и приложения, приобретённые в Windows Store.

В официальном описании функции перечислены условия для возврата средств. Деньги можно вернуть через специальную страницу, но возможен возврат только игр и приложений, которые были приобретены не более 14 дней назад и были использованы на протяжении не более двух часов. Дополнения и некоторые приложения для Windows 10 возврату не подлежат.

Также Microsoft оставляет за собой право отказать в возврате тем, кто злоупотребляет этой функцией.

Судя по всему, обновление с этой возможностью будет выпущено уже совсем скоро.