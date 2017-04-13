Администрация Трампа разрабатывает новые экономические санкции против КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения пхеньянской фабрики по выращиванию грибов. Фото: © KCNA/via REUTERS
Некоторые шаги могут быть предприняты в одностороннем порядке, другие — через Организацию Объединённых Наций.
Белый дом намерен значительно ужесточить экономические санкции в отношении КНДР. Президент США Дональд Трамп уже поручил своей команде, занимающейся вопросами национальной безопасности, выработать основу для мер по борьбе с ядерными и ракетными программами Пхеньяна. Об этом сообщает агентство Reuters.
Источники СМИ сообщили, что администрация рассматривает целый блок жёстких санкций, применение которых будет пропорционально действиям северокорейских властей. Некоторые шаги могут быть предприняты в одностороннем порядке, другие — через Организацию Объединённых Наций, где Китай имеет право вето в Совете Безопасности.
Экономические санкции включают в себя эмбарго на поставки нефти в Северную Корею. Кроме того, самолётам авиакомпании КНДР запретят пересекать воздушное пространство других стран, а кораблям — входить в чужие порты. Наказание предусмотрено и для китайских банков, которые продолжат иметь дело с Северной Кореей.
Организация Объединённых Наций также может запретить привлекать северокорейских специалистов для работы за рубежом, а также расширит ограничения на экспорт угля из КНДР вплоть до полного его запрета. Наконец, ещё одним шагом может стать запрет на северокорейский экспорт морепродуктов.
Отмечается, что решение о конкретных мерах в отношении Пхеньяна пока не принято.