Авторы Ghost Recon: Wildlands назвали дату выхода первого дополнения
Фото: © Ubisoft Entertainment
Narco Road — название первого дополнения для экшена Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands.
Студия Ubisoft объявила дату выхода первого дополнения Narco Road. Новый контент будет доступен для владельцев Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands уже 25 апреля, а вот обладатели "сезонного пропуска" получат доступ к Narco Road раньше — 18 апреля.
Ghost Recon: Wildlands получит дополнение уже в апреле
Фото: © Ubisoft Entertainment
В дополнении Narco Road геймерам нужно будет под прикрытием внедриться в три банды контрабандистов, а также втереться в доверие к их главарю, чтобы потом задержать их.
Авторы игры добавят в Ghost Recon: Wildlands новых персонажей, оружие, транспортные средства, сюжетные и дополнительные задания, а также новые костюмы.