Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 апреля 2017, 11:52

Авторы Ghost Recon: Wildlands назвали дату выхода первого дополнения

Фото: &copy; Ubisoft Entertainment

Фото: © Ubisoft Entertainment

Narco Road — название первого дополнения для экшена Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands.

Студия Ubisoft объявила дату выхода первого дополнения Narco Road. Новый контент будет доступен для владельцев Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands уже 25 апреля, а вот обладатели "сезонного пропуска" получат доступ к Narco Road раньше — 18 апреля.

image

Ghost Recon: Wildlands получит дополнение уже в апреле

Фото: © Ubisoft Entertainment

В дополнении Narco Road геймерам нужно будет под прикрытием внедриться в три банды контрабандистов, а также втереться в доверие к их главарю, чтобы потом задержать их.

Авторы игры добавят в Ghost Recon: Wildlands новых персонажей, оружие, транспортные средства, сюжетные и дополнительные задания, а также новые костюмы.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • ubisoft
  • ghostreconwildlands
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar