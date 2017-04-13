Авторы Ghost Recon: Wildlands назвали дату выхода первого дополнения

Студия Ubisoft объявила дату выхода первого дополнения Narco Road. Новый контент будет доступен для владельцев Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands уже 25 апреля, а вот обладатели "сезонного пропуска" получат доступ к Narco Road раньше — 18 апреля.

В дополнении Narco Road геймерам нужно будет под прикрытием внедриться в три банды контрабандистов, а также втереться в доверие к их главарю, чтобы потом задержать их.