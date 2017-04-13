Кооперативный шутер Payday 2 выйдет на Switch

Популярный многопользовательский шутер, вышедший в 2013 году, доберётся до новой консоли Nintendo.

Компания Nintendo во время проведения презентации Nintendo Direct анонсировала выпуск шутера Payday 2 на своей новой консоли Switch. Игра будет доступна в этом году, точной даты выхода пока нет.

Обновлённая версия шутера будет в себя включать кооперативный режим. Пока это всё, что известно об игре.

Payday 2 выйдет летом на Switch Фото © Wikimedia Commons