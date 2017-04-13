Кооперативный шутер Payday 2 выйдет на Switch
Фото © Wikimedia Commons
Популярный многопользовательский шутер, вышедший в 2013 году, доберётся до новой консоли Nintendo.
Компания Nintendo во время проведения презентации Nintendo Direct анонсировала выпуск шутера Payday 2 на своей новой консоли Switch. Игра будет доступна в этом году, точной даты выхода пока нет.
Обновлённая версия шутера будет в себя включать кооперативный режим. Пока это всё, что известно об игре.
Payday 2 выйдет летом на Switch
Фото © Wikimedia Commons
Сейчас авторы игры продолжают добавлять в Payday 2 новый контент и выпускают дополнения.