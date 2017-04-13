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Опубликовано 13 апреля 2017, 14:55

По мультсериалу "Рик и Морти" выйдет VR-игра

Геймерам предстоит выполнять странные задания главных героев в виртуальной реальности.

Популярный мультипликационный сериал "Рик и Морти" в скором времени обзаведётся собственной игрой — Rick and Morty Simulator: Virtual Rick-ality. Релиз состоится уже через неделю, а сама игра будет доступна в виртуальной реальности.

Таким образом, 20 апреля фанаты сериала погрузятся во вселенную "Рика и Морти". В этом им помогут шлемы виртуальной реальности Oculus Rift и HTC Vive.

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Сериал "Рик и Морти" получит VR-игру

Авторы игры рассказали, что им удалось на полную раскрыть возможности виртуальной реальности. Разработчики придумали такие игровые механики, которые невозможно использовать без шлемов виртуальной реальности.

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Сергей Сурепин
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