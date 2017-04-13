Microsoft планировала выпустить карманную версию Xbox
В итоге компания отказалась от этой идеи и занялась разработкой более мощной версии консоли Xbox One.
Фото © Invision for Microsoft/Fotolink
Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер рассказал, что компании пришлось отказаться от выпуска более мощной версии консоли Xbox One в 2016 году в связи с отсутствием на рынке необходимых технологий.
Новая консоль Xbox могла выйти в 2016 году
Фото © Invision for Microsoft/Fotolink
Также инженеры думали выпустить портативную версию Xbox, однако реализовать задумку так и не удалось.
По словам Спенсера, у Microsoft было сразу два концепта консолей. В итоге разработчики прекратили стремиться к выпуску более мощной версии Xbox One в 2016 году и сфокусировались на производстве консоли, которая смогла бы использовать весь потенциал 4K-разрешения.