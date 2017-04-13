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Регион
Опубликовано 13 апреля 2017, 16:20

Microsoft планировала выпустить карманную версию Xbox

В итоге компания отказалась от этой идеи и занялась разработкой более мощной версии консоли Xbox One.

Фото &copy; Invision for Microsoft/Fotolink

Фото © Invision for Microsoft/Fotolink

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер рассказал, что компании пришлось отказаться от выпуска более мощной версии консоли Xbox One в 2016 году в связи с отсутствием на рынке необходимых технологий.

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Новая консоль Xbox могла выйти в 2016 году

Фото © Invision for Microsoft/Fotolink

Также инженеры думали выпустить портативную версию Xbox, однако реализовать задумку так и не удалось.

По словам Спенсера, у Microsoft было сразу два концепта консолей. В итоге разработчики прекратили стремиться к выпуску более мощной версии Xbox One в 2016 году и сфокусировались на производстве консоли, которая смогла бы использовать весь потенциал 4K-разрешения.

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Сергей Сурепин
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