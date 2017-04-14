Минфин раскритиковал идею о закупках препаратов без конкуренции

Минфин раскритиковал законопроект, который позволяет больницам и поликлиникам делать закупки у единственного поставщика (то есть без конкуренции) на сумму до 400 тыс. рублей. Как рассказал Лайфу источник в ведомстве, письмо с критическими замечаниями было направлено в Минздрав в начале апреля.

В январе такой законопроект внесли в Госдуму депутаты Николай Герасименко, Дмитрий Морозов и Айрат Фаррахов. Как указывалось в пояснительной записке, администрация больницы не всегда может спланировать закупки заранее. Иногда нужно быстро закупить препарат, а на конкурентные процедуры требуется время.

"Например, в случае оказания медицинской помощи пациентам с малораспространёнными заболеваниями медицинские организации не могут оперативно и своевременно осуществить закупки необходимых для лечения лекарственных препаратов и медицинских изделий, что ставит под угрозу жизнь и здоровье пациентов", — говорилось в пояснительной записке.

Как отметил в беседе с Лайфом один из авторов законопроекта Николай Герасименко, обычно "тендер длится 2–3 месяца". Так различаются сроки этапа "размещение извещения" при разных формах закупок.

Другие этапы тоже различаются по длительности при разных формах закупки.

Больницы, конечно, могли бы покупать лекарства заранее — но это на практике "приводит к затовариванию складов и последующему списанию препаратов по истечении срока их годности", сказано в пояснительной записке к законопроекту. В результате бюджетные средства расходуются неэффективно, констатировали авторы законопроекта.

В Минфине считают, что законодательство о закупках и сейчас позволяет закупать больницам то, что им нужно, довольно быстро. Есть несколько вариантов, как провести закупки без конкуренции.

Во-первых, больницы и так имеют право закупать лекарства у единственного поставщика, если сумма контракта не превышает 100 тыс. рублей (но годовой объём таких закупок не должен превышать 2 млн рублей).

Во-вторых, бывают случаи, когда лекарства нужно закупить для конкретного пациента. Такая закупка (с лимитом в 200 тыс. рублей) тоже может идти через единственного поставщика, так как такие случаи сложно предугадать и подготовиться к ним заранее.

Дело в том, что препараты должны закупаться по международному непатентованному названию (МНН), а не по торговому. Например, у МНН абакавир есть три торговых названия — "Абакавир-АБС", "Зиаген", "Олитид". То есть заказчик в извещении указывает "Абакавир", а поставщик может поставить или "Абакавир-АБС", или "Зиаген", или"Олитид".

Бывает, что препарат, который был закуплен по МНН, плохо переносится пациентом. Тогда именно для него медучреждение может закупить (через единого поставщика) лекарство по торговому названию (то, которое, по мнению врачебной комиссии, больше подходит в этом случае). Кроме того, в таких случаях больница может также использовать другой способ закупки — путём проведения запроса предложений (он менее длительный, чем аукцион или конкурс).

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает, что законопроект, который даёт больницам больше свободы на госзакупках, необходим.

— В первую очередь речь идёт об онкологии, — сказала она. — Невозможно предугадать, сколько человек заболеют раком и каким именно. А когда человек заболевает, его срочно нужно лечить, а не ждать, пока препарат будет закуплен.

Заместитель главного врача Городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Константин Зверев также высказался за предоставление большей свободы больницам. Он пояснил, что правило закупать препараты по МНН не всегда идёт на пользу пациентам.

— Есть такие препараты, как антикоагулянты (препятствуют образованию тромбов. — Прим. Лайфа), — сказал он. — Большинство из них представляют собой не химическое соединение, а биологическое вещество. А сделать их абсолютную копию невозможно. Соответственно, в этом случае стоит закупать оригинальный препарат, а не его аналоги. И те компании, которые говорят, что они сделали аналог и он дешевле, лукавят.

При этом и осторожная позиция Минфина по поводу этого вопроса не лишена логики. Как в начале апреля заявил начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, уровень картелизации госзакупок лекарств существенно вырос за год и составляет порядка 50%. По его словам, в сговорах принимают участие как производители, так и дистрибьюторы, поставщики и заказчики.