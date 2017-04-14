Хитрец из Китая научил пользователей Сети обманывать аппарат с игрушками (видео)
По Сети гуляет видео, на котором умелец из Китая нашёл способ, как обмануть аппарат с игрушками. Он показывает, что если приставить к стеклу магнит, то можно управлять клешнёй, которая хватает плюшевые игрушки.
Такие аппараты можно повсюду встретить и в нашей стране. Много кому эта непослушная клешня от души потрепала нервы. Теперь те, кто готов играть нечестно ради достижения цели, могут использовать этот лайфхак.
Многие пользователи выразили желание повторить этот трюк, а другие говорят, что успех операции зависит не от этого — часто игрушка срывается из-за того, что скользкая или слишком много весит.