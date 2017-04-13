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Регион
Опубликовано 13 апреля 2017, 18:22

В Госдуме предложили отказаться от "дня тишины" накануне выборов

Фото:&copy; РИА Новости/Юрий Иващенко

Фото:© РИА Новости/Юрий Иващенко

По мнению авторов законопроекта, такая мера не только не противоречит принципам свободы и гласности, но и повысит явку избирателей.

Проект закона об отмене "дня тишины" перед выборами был размещён в электронной базе данных Госдумы. В документе предлагается разрешить агитировать за разных кандидатов накануне и в день голосования.

Авторы законопроекта отмечают, что граждане не используют "день тишины" по назначению — для того чтобы собраться с мыслями и в спокойной обстановке определиться с выбором. В частности, на улицах продолжают висеть листовки и баннеры, а сами избиратели общаются между собой и обмениваются печатными материалами с информацией о разных кандидатах.

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Алексей Берковиц
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