Pokemon Go запустил пасхальное событие Eggstravaganza

Разработчики из Niantic Labs запустили специальное внутриигровое мероприятие в популярной игре, которое будет доступно пользователям до 20 апреля. Релиз приурочен к пасхальным праздникам.

Пасхальные каникулы для любителей Pokemon Go ознаменуются целым рядом событий. Ивент Eggstravaganza, начинающийся сегодня, позволит игрокам найти огромное количество разнообразных покемонов, которые будут находиться на расстоянии двух километров от владельцев гаджетов с приложением. Также участие в этом событие даст возможность заработать в два раза больше очков, чем обычно, что позволит быстрее повысить свой уровень.

Находка Lucky Egg увеличит очки XP вчетверо в сравнении с обычным показателем. К тому же в магазине приложения их можно будет купить с пятидесятипроцентной скидкой во время Eggstravaganza.

Несколько дней назад Niantic Labs сообщили, что ежемесячно в игру входит более 65 миллионов пользователей. Также разработчики анонсировали введение в игру новых покемонов до конца 2017 года.