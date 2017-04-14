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Опубликовано 14 апреля 2017, 06:33

Horizon: Zero Dawn возглавила рейтинг игр для PS4 в марте

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/horizon.zero.dawn.info

Фото: © facebook.com/horizon.zero.dawn.info

Sony подвела результаты марта для онлайн-магазина PlayStation: Store. Horizon: Zero Dawn оказалась самой популярной игрой.

PlayStation опубликовала в официальном блоге рейтинг загрузок цифровых версий игр для PS4 в марте.

В Европе рейтинг возглавила Horizon: Zero Dawn, вышедшая эксклюзивно на PS4 в конце месяца. Следом за ней идёт кооперативный шутер Ghost Recon: Wildlands, оказавшийся хитом на многих платформах. Ожидаемая многими Mass Effect: Andromeda заняла лишь пятое место в рейтинге.

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Horizon: Zero Dawn оказалась самой популярной игрой для PS4 в марте

Фото: © facebook.com/horizon.zero.dawn.info

В американском регионе всё выглядит несколько иначе, здесь Horizon: Zero Dawn и Ghost Recon: Wildlands поменялись местами, а Mass Effect: Andromeda оказалась на третьем месте. За ней следуют спортивный симулятор MLB The Show 17 и шутер Battlefield 1.

Весь рейтинг игр можно посмотреть в блоге PlayStation.

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Станислав Погорский
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