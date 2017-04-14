Horizon: Zero Dawn возглавила рейтинг игр для PS4 в марте

Sony подвела результаты марта для онлайн-магазина PlayStation: Store. Horizon: Zero Dawn оказалась самой популярной игрой.

В Европе рейтинг возглавила Horizon: Zero Dawn, вышедшая эксклюзивно на PS4 в конце месяца. Следом за ней идёт кооперативный шутер Ghost Recon: Wildlands, оказавшийся хитом на многих платформах. Ожидаемая многими Mass Effect: Andromeda заняла лишь пятое место в рейтинге.

PlayStation опубликовала в официальном блоге рейтинг загрузок цифровых версий игр для PS4 в марте.

Horizon: Zero Dawn оказалась самой популярной игрой для PS4 в марте

В американском регионе всё выглядит несколько иначе, здесь Horizon: Zero Dawn и Ghost Recon: Wildlands поменялись местами, а Mass Effect: Andromeda оказалась на третьем месте. За ней следуют спортивный симулятор MLB The Show 17 и шутер Battlefield 1.

Весь рейтинг игр можно посмотреть в блоге PlayStation.