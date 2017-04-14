Microsoft обещает обширную линейку игр для Project Scorpio

Microsoft официально анонсировала, что важной частью её презентации на мероприятии E3 2017 станет новая консоль под кодовым названием Project Scorpio. Глава Xbox Фил Спенсер заявил , что он знает о потребностях игроков.

По его словам, команда Xbox знает, что геймерам важнее всего то, какие у консоли будут игры. Он сообщил, что компания "гордится широкой линейкой игр", которая выйдет в этом году. Этими проектами можно будет наслаждаться на Xbox One, но ещё лучше они будут выглядеть на Project Scorpio.

Project Scorpio от Microsoft должна стать консолью, которая будет целиком делить игры и аксессуары со своей предшественницей, Xbox One. Особенностью новой платформы станет повышенная вычислительная мощь, позволяющая запускать игры в разрешении 4K.