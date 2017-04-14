Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 апреля 2017, 08:44

Издатель Dark Souls показал новую игру

Кадр видео &ldquo;A New Project From BANDAI NAMCO Entertainment - Teaser Trailer&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “A New Project From BANDAI NAMCO Entertainment - Teaser Trailer”. Скриншот © L!FE

Издатель серии игр Dark Souls опубликовал таинственный ролик-тизер нового проекта.

В таинственном ролике от издателя Bandai Namco, известного по серии Dark Souls, показана новая игра с мрачной стилистикой и кровью.

В видео не показано название будущего проекта, а только слоган Prepare to Dine ("Готовься ужинать"). Поклонники Dark Souls предполагают, что это как-то связано с их любимой серией: PC-версия первой Dark Souls выходила с созвучным подзаголовком Prepare to Die ("Готовься умереть").

image

Издатель Dark Souls тизерит новую игру

Скриншот © L!FE

Согласно другой фанатской теории, новый проект может оказаться игрой от независимых разработчиков. В последнее время Bandai Namco активно развивает это направление, а "схожесть" слогана и стиля с популярной серией использованы исключительно для привлечения внимания.

Полноценный анонс таинственной игры состоится уже 20 апреля.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • darksouls
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar