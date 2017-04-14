Издатель Dark Souls показал новую игру
Кадр видео “A New Project From BANDAI NAMCO Entertainment - Teaser Trailer”. Скриншот © L!FE
Издатель серии игр Dark Souls опубликовал таинственный ролик-тизер нового проекта.
В таинственном ролике от издателя Bandai Namco, известного по серии Dark Souls, показана новая игра с мрачной стилистикой и кровью.
В видео не показано название будущего проекта, а только слоган Prepare to Dine ("Готовься ужинать"). Поклонники Dark Souls предполагают, что это как-то связано с их любимой серией: PC-версия первой Dark Souls выходила с созвучным подзаголовком Prepare to Die ("Готовься умереть").
Издатель Dark Souls тизерит новую игру
Скриншот © L!FE
Согласно другой фанатской теории, новый проект может оказаться игрой от независимых разработчиков. В последнее время Bandai Namco активно развивает это направление, а "схожесть" слогана и стиля с популярной серией использованы исключительно для привлечения внимания.
Полноценный анонс таинственной игры состоится уже 20 апреля.