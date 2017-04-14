Издатель Dark Souls показал новую игру

Издатель серии игр Dark Souls опубликовал таинственный ролик-тизер нового проекта.

В таинственном ролике от издателя Bandai Namco, известного по серии Dark Souls, показана новая игра с мрачной стилистикой и кровью.

В видео не показано название будущего проекта, а только слоган Prepare to Dine ("Готовься ужинать"). Поклонники Dark Souls предполагают, что это как-то связано с их любимой серией: PC-версия первой Dark Souls выходила с созвучным подзаголовком Prepare to Die ("Готовься умереть").

Издатель Dark Souls тизерит новую игру Скриншот © L!FE