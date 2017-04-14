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Опубликовано 14 апреля 2017, 09:56

"Монополия" появится на Nintendo Switch

Кадр видео &ldquo;Monopoly for Nintendo Switch &ndash; Reveal Trailer&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Monopoly for Nintendo Switch – Reveal Trailer”. Скриншот © L!FE

Компания Ubisoft анонсировала версию известной настольной игры "Монополия" для Nintendo Switch.

Компания Ubisoft анонсировала "Монополию" для консоли-гибрида Nintendo Switch. На прошедшей 13 апреля презентации Nintendo Direct был показан первый трейлер.

В эту версию "Монополии" можно будет играть как в планшетном режиме консоли, так и выводя изображение на ТВ. В качестве особенностей издатель отмечает возможность ощущать виртуальные кубики в руке благодаря вибрации HD Rumble, которая есть в контроллерах JoyCon. За достижения в игре будут открываться различные награды и дополнительный контент, а виртуальный город будет визуально изменяться.

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"Монополия" выйдет на Nintendo Switch

Скриншот © L!FE

Monopoly for Nintendo Switch будет поддерживать мультиплеер до шести игроков локально или по Сети. Также издатель обещает некие новые правила и дополнительное взаимодействие между игроками.

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Станислав Погорский
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