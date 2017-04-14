"Монополия" появится на Nintendo Switch

В эту версию "Монополии" можно будет играть как в планшетном режиме консоли, так и выводя изображение на ТВ. В качестве особенностей издатель отмечает возможность ощущать виртуальные кубики в руке благодаря вибрации HD Rumble, которая есть в контроллерах JoyCon. За достижения в игре будут открываться различные награды и дополнительный контент, а виртуальный город будет визуально изменяться.