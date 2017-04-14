"Монополия" появится на Nintendo Switch
Кадр видео “Monopoly for Nintendo Switch – Reveal Trailer”. Скриншот © L!FE
Компания Ubisoft анонсировала версию известной настольной игры "Монополия" для Nintendo Switch.
Компания Ubisoft анонсировала "Монополию" для консоли-гибрида Nintendo Switch. На прошедшей 13 апреля презентации Nintendo Direct был показан первый трейлер.
В эту версию "Монополии" можно будет играть как в планшетном режиме консоли, так и выводя изображение на ТВ. В качестве особенностей издатель отмечает возможность ощущать виртуальные кубики в руке благодаря вибрации HD Rumble, которая есть в контроллерах JoyCon. За достижения в игре будут открываться различные награды и дополнительный контент, а виртуальный город будет визуально изменяться.
"Монополия" выйдет на Nintendo Switch
Скриншот © L!FE
Monopoly for Nintendo Switch будет поддерживать мультиплеер до шести игроков локально или по Сети. Также издатель обещает некие новые правила и дополнительное взаимодействие между игроками.