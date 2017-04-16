Как стреляли в 90-х

Правила шутера просты: передвигайся по уровню, уничтожая всё на своём пути. Сюжет подаётся в виде роликов-вставок или внутриигровых диалогов. Изредка нужно решать простенькие загадки — доставить что-то из пункта А в пункт Б. Или найти необходимый ключ, чтобы открыть дверь на следующий уровень.

Замок с фашистами

Родоначальником шутеров от первого лица считается Wolfenstein. Игра увидела свет в 1992 году, возведя жанр на новый уровень. Невероятная двухмерная графика создавала ощущение трёхмерности. Спрайтовые персонажи буквально оживали на экранах мониторов. Стоит отметить, что портрет главного героя в нижней части экрана позднее перекочевал в другую великую игру — DOOM. Но самое главное: в игре можно убить Адольфа Гитлера, отомстив за всё и вся.

Игра считается счастливым билетом компании id Software, которая подарила нам такие хиты, как Quake и DOOM. Но первым кирпичом в огромном фундаменте стал именно Wolfenstein. История побега Уильяма Блажковича настолько абсурдна, что это даже идёт игре на пользу. В то время сделать игру, где нужно мочить фашистов, никто не осмеливался. Этот факт делает её настоящей иконой видеоигр.

Судный день

Оригинальный DOOM вышел в 1993 году, став настоящим двигателем жанра, который задал стандарты и создал целый поджанр "мясных" шутеров. Его особенностью считается повышенная жестокость происходящего на экране. На вас прут толпы противников, убивая их, вы забрызгиваете всё кровью. К тому же способы уничтожения нельзя назвать гуманными. В ход идёт всё, от вилки до бензопилы.

Сюжет DOOM умещается в пару строчек. Боец ищет свой отряд и пытается выбраться из комплекса, который заполонили демоны. Он здесь не важен. Ничто не должно отвлекать вас от уничтожения демонических порождений, которые прут со всех сторон. Главный герой — безымянный. Разработчики утверждают, что это было сделано для того, чтобы игроку было проще ассоциировать себя с ним.

Инопланетное вторжение

Прямой наследник DOOM, который мог похвастаться полноценной трёхмерной графикой, сносившей крышу всем от мала до велика. Несмотря на скудную цветовую гамму — все ругали игру за её серость, — она положила начало настоящему безумию среди своих поклонников. Вместо спрайтовых картинок против вас выступали полноценные 3D-монстры.

Сюжет игры, как и у предшественника, умещается в одно предложение. Его значимость минимальна, но разработчики уже начали понимать, что при помощи игры можно рассказать историю, достойную книги или фильма, пусть и без нужного уровня драматургии.

Через год после выхода оригинала, в 1997 году, свет увидела вторая часть игры, в которой было исправлено абсолютно всё, что не понравилось фанатам Quake. Продолжение напоминает чистовик, в который были перенесены все удачные идеи первой части. Это ни в коем случае не умаляет заслуг игры перед жанром. Чтобы провести такую филигранную работу над ошибками, нужно быть настоящими профессионалами. Компанию id Software можно по праву назвать одной из лучших студий, которая делает игры.

Жвачка со вкусом свинины

Старина Дюк ворвался на сцену трёхмерных шутеров неожиданно, но сразу занял свою нишу в жанре. Персонаж сочетал в себе все самые распространённые клише "крутых" героев того времени: мускулатура больше головы, пушки и девчонки, которые вьются у его ног. Вот с этим героем себя действительно хотелось ассоциировать. Он был нереально крут.

Несмотря на простенькую спрайтовую графику, игра приносила настоящее удовольствие. Игровой процесс брал своей абсурдностью. Главными противниками выступали свиноподобные гуманоиды и прочая нечисть, которую позаимствовали у DOOM и Quake. Но кого это волнует, когда Дюк отвешивает такие перлы, что улыбка не сходит с лица до финальных титров.

Красная монтировка на пару

Half-Life стала игрой, которая изменила всё. В ней было всё, чего хотелось игроку в 1998 году. Молчаливый харизматичный герой, по-настоящему захватывающий игровой процесс. Но самое главное, сюжет вышел на первый план. Никому не было интересно просто стрелять по монстрам. История позволяла погрузиться в игру с головой.

Несмотря на немоту протагониста, остальные персонажи трепались без умолку, рассказывая мрачную историю "Чёрной мезы". Играть в неё интересно по сей день. Да, мы никогда не увидим продолжения истории, но как же приятно вспомнить молодость вместе со стариной Гордоном Фрименом и его красной монтировкой.