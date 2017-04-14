Показано новое дополнение для Cities: Skylines

Mass Transit добавит в Cities: Skylines несколько новых типов транспорта для городских жителей: монорельс, фуникулёры, паромы и дирижабли. С их помощью игроки смогут выстраивать транспортную систему своего города новыми способами. Также появится хаб, который позволит объединить разные виды транспорта.