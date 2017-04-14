Показано новое дополнение для Cities: Skylines
Paradox Interactive анонсировала очередное дополнение для градостроительного симулятора Cities: Skylines.
Кадр видео “Cities: Skylines - Mass Transit Release Date Reveal”. Скриншот © L!FE
Издатель Paradox Interactive представил новое дополнение для Cities: Skylines, получившее название Mass Transit.
Mass Transit добавит в Cities: Skylines несколько новых типов транспорта для городских жителей: монорельс, фуникулёры, паромы и дирижабли. С их помощью игроки смогут выстраивать транспортную систему своего города новыми способами. Также появится хаб, который позволит объединить разные виды транспорта.
Анонсировано новое дополнение для Cities: Skylines
Скриншот © L!FE
Mass Transit станет четвёртым дополнением для игры. Оно будет доступно на PC уже 18 мая.