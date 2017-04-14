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Опубликовано 14 апреля 2017, 10:37

Показано новое дополнение для Cities: Skylines

Paradox Interactive анонсировала очередное дополнение для градостроительного симулятора Cities: Skylines.

Кадр видео &ldquo;Cities: Skylines - Mass Transit Release Date Reveal&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Cities: Skylines - Mass Transit Release Date Reveal”. Скриншот © L!FE

Издатель Paradox Interactive представил новое дополнение для Cities: Skylines, получившее название Mass Transit.

Mass Transit добавит в Cities: Skylines несколько новых типов транспорта для городских жителей: монорельс, фуникулёры, паромы и дирижабли. С их помощью игроки смогут выстраивать транспортную систему своего города новыми способами. Также появится хаб, который позволит объединить разные виды транспорта.

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Анонсировано новое дополнение для Cities: Skylines

Скриншот © L!FE

Mass Transit станет четвёртым дополнением для игры. Оно будет доступно на PC уже 18 мая.

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Станислав Погорский
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