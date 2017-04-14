Закон Петренко о "дурацких" именах назвали в Госдуме гвоздём программы

Член Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев назвал гвоздём программы законопроект члена СФ Валентины Петренко о "дурацких" именах.

— Гвоздь сегодняшней программы — это рассмотрение законопроекта члена СФ Валентины Петренко, который касается имён. В соответствии с редакцией, которую предлагает комитет, будет запрещено называть детей цифрами, числительными, бранными словами, титулами, должностями, — сообщил Исаев.

Было отклонено предложение запретить называть детей аббревиатурами или сокращениями. Как уточняет Андрей Исаев, это связано с тем, что на сегодня в России сложился ряд имён, которые изначально — аббревиатура, но сейчас утратили своё идеологическое содержание.