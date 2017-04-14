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Регион
Опубликовано 14 апреля 2017, 11:03

Закон Петренко о "дурацких" именах назвали в Госдуме гвоздём программы

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Член Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев назвал гвоздём программы законопроект члена СФ Валентины Петренко о "дурацких" именах.

— Гвоздь сегодняшней программы — это рассмотрение законопроекта члена СФ Валентины Петренко, который касается имён. В соответствии с редакцией, которую предлагает комитет, будет запрещено называть детей цифрами, числительными, бранными словами, титулами, должностями, — сообщил Исаев.

Было отклонено предложение запретить называть детей аббревиатурами или сокращениями. Как уточняет Андрей Исаев, это связано с тем, что на сегодня в России сложился ряд имён, которые изначально — аббревиатура, но сейчас утратили своё идеологическое содержание.

— Например, Ким — это коммунистический интернационал молодёжи. Или Владлен — уже мало кто обращается к первоначальному варианту, — отметил он.

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Лилия Шарафутдинова
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