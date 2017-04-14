Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 апреля 2017, 12:24

Switch стала самой продаваемой консолью марта в США

Устройство от компании Nintendo обгоняет своих прямых конкурентов — PS4 и Xbox One.

Фото: &copy;&nbsp;AP/EAST NEWS

Фото: © AP/EAST NEWS

Аналитическая фирма NPD Group сообщила, что продажи Nintendo Switch в марте достигли отметки в 906 тысяч консолей в США. Этот показатель для японской компании — рекорд, а Switch обходит конкурентов — PS4 и Xbox One.

image

Nintendo Switch — самая продаваемая консоль марта в США

Согласно информации NPD Group, у Switch лучший старт продаж в этом регионе среди всех консолей Nintendo.

Динамика продаж демонстрирует рост на второй месяц после запуска консоли. Речь пока идёт только о США — цифр по глобальному рынку нет.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • США
  • nintendo
  • nintendoswitch
  • switch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar