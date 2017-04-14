Switch стала самой продаваемой консолью марта в США
Устройство от компании Nintendo обгоняет своих прямых конкурентов — PS4 и Xbox One.
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Аналитическая фирма NPD Group сообщила, что продажи Nintendo Switch в марте достигли отметки в 906 тысяч консолей в США. Этот показатель для японской компании — рекорд, а Switch обходит конкурентов — PS4 и Xbox One.
Nintendo Switch — самая продаваемая консоль марта в США
Согласно информации NPD Group, у Switch лучший старт продаж в этом регионе среди всех консолей Nintendo.
Динамика продаж демонстрирует рост на второй месяц после запуска консоли. Речь пока идёт только о США — цифр по глобальному рынку нет.