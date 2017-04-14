Switch стала самой продаваемой консолью марта в США

Аналитическая фирма NPD Group сообщила, что продажи Nintendo Switch в марте достигли отметки в 906 тысяч консолей в США. Этот показатель для японской компании — рекорд, а Switch обходит конкурентов — PS4 и Xbox One.

Nintendo Switch — самая продаваемая консоль марта в США

Согласно информации NPD Group, у Switch лучший старт продаж в этом регионе среди всех консолей Nintendo.