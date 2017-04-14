Детей запретят называть странными именами

Депутаты Госдумы во втором чтении рассмотрят законопроект о запрете странных имён для детей. Сенатор Валентина Петренко выступила автором данной инициативы, первое чтение которой состоялось в начале марта.

Парламентарии изучили статистику столичного загса и увидели, что среди мужских имён встречаются Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье, Саммерсет Оушен. Среди странных женских имён были Апрель, Океана, Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алёша-Каприна, София-Солнышко.

В связи с этим в Госдуме планируют запретить давать детям имена с использованием чисел, должностей, титулов, бранных слов и указаний на ранги. Тем не менее из списка запретов предложили исключить имена-аббревиатуры, так как они могут быть благозвучны и приемлемы (например, имя Владлен).

По словам Валентины Петренко, данный законопроект необходим, потому что часто родители, называя ребёнка, не учитывают те трудности, с которыми он столкнётся, имея необычное имя.