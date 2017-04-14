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Регион
Опубликовано 14 апреля 2017, 11:03

Пасьянс "Косынка" придумал стажёр Microsoft

В 1988 году Уэсу Черри было скучно, поэтому он решил изобрести новую игру для операционной системы Windows.

Скриншот видео Great Big Story

Скриншот видео Great Big Story

Создателем пасьянса "Косынка" оказался Уэс Черри, который в 1988 году был стажёром компании Microsoft. Программа подготовки для интернов занимала практически всё его время, однако программисту удалось выделить несколько часов для собственной разработки.

По словам Черри, он пришёл к идее создать "Косынку" для операционной системы Windows от скуки. Разработчик признаётся, что в то время было мало игр, поэтому кто-то должен был заняться их созданием.

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Автором пасьянса "Косынка" оказался стажёр Microsoft

Скриншот видео Great Big Story

Ранее Microsoft официально заявила, что "Косынка" была призвана научить людей пользоваться компьютерной мышью, однако сам автор признаётся, что он создал игру для того, чтобы можно было просто весело провести время.

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Сергей Сурепин
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