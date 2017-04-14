Пасьянс "Косынка" придумал стажёр Microsoft

Создателем пасьянса "Косынка" оказался Уэс Черри, который в 1988 году был стажёром компании Microsoft. Программа подготовки для интернов занимала практически всё его время, однако программисту удалось выделить несколько часов для собственной разработки.

По словам Черри, он пришёл к идее создать "Косынку" для операционной системы Windows от скуки. Разработчик признаётся, что в то время было мало игр, поэтому кто-то должен был заняться их созданием.

Автором пасьянса "Косынка" оказался стажёр Microsoft Скриншот видео Great Big Story