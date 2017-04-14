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Опубликовано 14 апреля 2017, 11:32

В Steam началась распродажа игр серии LEGO

Издатель Warner Bros. объявил о начале распродажи игр серии LEGO в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

Фото: &copy;&nbsp;steampowered.com

Фото: © steampowered.com

На протяжении ближайших выходных в сервисе цифровой дистрибуции Steam будет проходить очередная распродажа — в этот раз можно будет с большой скидкой приобрести игры серии LEGO.

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LEGO-игры продаются в Steam с большой скидкой

В распродаже участвуют LEGO Star Wars, Marvel, Harry Potter, Batman, The Lord of the Rings и многие другие игры этой серии.

Цены на LEGO-игры колеблются от 74 до 359 рублей.

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Сергей Сурепин
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