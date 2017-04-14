В Steam началась распродажа игр серии LEGO
Издатель Warner Bros. объявил о начале распродажи игр серии LEGO в сервисе цифровой дистрибуции Steam.
Фото: © steampowered.com
На протяжении ближайших выходных в сервисе цифровой дистрибуции Steam будет проходить очередная распродажа — в этот раз можно будет с большой скидкой приобрести игры серии LEGO.
LEGO-игры продаются в Steam с большой скидкой
В распродаже участвуют LEGO Star Wars, Marvel, Harry Potter, Batman, The Lord of the Rings и многие другие игры этой серии.
Цены на LEGO-игры колеблются от 74 до 359 рублей.