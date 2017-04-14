Стали известны новые подробности Middle-earth: Shadow of War
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Один из разработчиков будущей игры дал большое интервью изданию The Sixth Axis, из которого стали известны новые подробности об игре.
Разработчик из студии Monolith Productions Кевин Стефен рассказал несколько интересных подробностей, которые касаются Middle-earth: Shadow of War.
Появилась новая информация о Middle-earth: Shadow of War
По словам Стефена, разработчики хотели максимально разнообразить противников в игре, сделать их уникальными и подарить им индивидуальность. В связи с этим в Middle-earth: Shadow of War будет более четырёх различных племён орков. Все они будут представлять различные культуры.
Напомним, выход Middle-earth: Shadow of War запланирован на 25 августа 2017 года на PC, PS4 и Xbox One.