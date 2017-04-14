Стали известны новые подробности Middle-earth: Shadow of War

Один из разработчиков будущей игры дал большое интервью изданию The Sixth Axis, из которого стали известны новые подробности об игре.

По словам Стефена, разработчики хотели максимально разнообразить противников в игре, сделать их уникальными и подарить им индивидуальность. В связи с этим в Middle-earth: Shadow of War будет более четырёх различных племён орков. Все они будут представлять различные культуры.