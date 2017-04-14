Electronic Arts устроила крупную распродажу

Теперь можно купить по заманчивой цене Battlefield 4, FIFA 16, Mirror’s Edge, Star Wars Battlefront и многое другое.

Компания Electronic Arts объявила о проведении распродажи. Специальное предложение будет действовать с 13 по 30 апреля в розничных магазинах по всей России.

Electronic Arts проводит крупную распродажу

Некоторые игры будут продаваться в розничных магазинах со скидкой до 67 процентов. Товар, относящийся к этой акции, будет отмечен специальной наклейкой с обозначением цены.