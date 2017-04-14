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Опубликовано 14 апреля 2017, 14:49

Electronic Arts устроила крупную распродажу

Фото: &copy;AP/FOTOLINK

Фото: ©AP/FOTOLINK

Теперь можно купить по заманчивой цене Battlefield 4, FIFA 16, Mirror’s Edge, Star Wars Battlefront и многое другое.

Компания Electronic Arts объявила о проведении распродажи. Специальное предложение будет действовать с 13 по 30 апреля в розничных магазинах по всей России.

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Electronic Arts проводит крупную распродажу

Некоторые игры будут продаваться в розничных магазинах со скидкой до 67 процентов. Товар, относящийся к этой акции, будет отмечен специальной наклейкой с обозначением цены.

Серьёзные скидки появятся на игры EA, среди которых FIFA 16, Star Wars Battlefront, NHL Legacy Edition, Titanfall, Need For Speed Rivals, Plants vs. Zombies Garden Warfare и многие другие.

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Сергей Сурепин
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