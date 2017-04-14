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Опубликовано 14 апреля 2017, 11:59

Американские военные разворачивают зенитные комплексы "Пэтриот" на Окинаве

Фото &copy; Flickr/Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S. Army

Фото © Flickr/Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S. Army

Американские зенитные комплексы "Пэтриот" заступают на боевое дежурство после обещаний Северной Кореи "не ждать удара сложа руки".

Запах третьей мировой

Американские военные в Японии готовятся сбивать северокорейские ракеты

Обострение ситуации с вероятным ударом ВС США по территории и ключевым военным объектам в Северной Корее не все страны АТР встречают с оптимизмом. Особую обеспокоенность помимо КНР высказывают и власти Японии. В общей сложности на территории страны размещено до 90 американских военных объектов.

Фото © Flickr/Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S. Army

Фото © Flickr/Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S. Army

Эксперты отмечают, что в случае начала полномасштабного конфликта северокорейские военные могут применить баллистические ракеты, целями которых, скорее всего, станут американские базы в Южной Корее и Японии.

Традиционная реакция руководства КНДР на заявления президента США Дональда Трампа не заставила себя ждать. На отправку авианосной ударной группы во главе с кораблём "Карл Винсон" заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рёль ответил, что они готовы нанести упреждающий удар.

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Сергей Андреев
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