Американские военные разворачивают зенитные комплексы "Пэтриот" на Окинаве
Американские зенитные комплексы "Пэтриот" заступают на боевое дежурство после обещаний Северной Кореи "не ждать удара сложа руки".
Запах третьей мировой
Американские военные в Японии готовятся сбивать северокорейские ракеты
Обострение ситуации с вероятным ударом ВС США по территории и ключевым военным объектам в Северной Корее не все страны АТР встречают с оптимизмом. Особую обеспокоенность помимо КНР высказывают и власти Японии. В общей сложности на территории страны размещено до 90 американских военных объектов.
Эксперты отмечают, что в случае начала полномасштабного конфликта северокорейские военные могут применить баллистические ракеты, целями которых, скорее всего, станут американские базы в Южной Корее и Японии.
Традиционная реакция руководства КНДР на заявления президента США Дональда Трампа не заставила себя ждать. На отправку авианосной ударной группы во главе с кораблём "Карл Винсон" заместитель главы МИД КНДР Хан Сон Рёль ответил, что они готовы нанести упреждающий удар.