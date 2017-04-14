Американские военные разворачивают зенитные комплексы "Пэтриот" на Окинаве

Американские зенитные комплексы "Пэтриот" заступают на боевое дежурство после обещаний Северной Кореи "не ждать удара сложа руки".

Запах третьей мировой Американские военные в Японии готовятся сбивать северокорейские ракеты

Обострение ситуации с вероятным ударом ВС США по территории и ключевым военным объектам в Северной Корее не все страны АТР встречают с оптимизмом. Особую обеспокоенность помимо КНР высказывают и власти Японии. В общей сложности на территории страны размещено до 90 американских военных объектов.

Эксперты отмечают, что в случае начала полномасштабного конфликта северокорейские военные могут применить баллистические ракеты, целями которых, скорее всего, станут американские базы в Южной Корее и Японии.