КНДР пригрозила потопить американский авианосец
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По словам представителя Генштаба КНДР, кроме атаки на авианосец предусмотрен целый ряд ответных мер.
Готовность номер один
В КНДР готовы затопить американский авианосец и уничтожить ключевые военные объекты Соединённых Штатов в регионе
Центральный телеграф КНДР транслирует сообщение представителя Генерального штаба страны, в котором действия Правительства США называются прямой агрессией. В случае агрессии Соединённых Штатов в адрес КНДР в список первоочередных целей, подлежащих уничтожению, попадут не только американские авианесущие корабли, но и военные базы США в регионе, а также резиденция президента Южной Кореи в Сеуле. Одними из первых, по словам представителя Генштаба КНДР, могут быть уничтожены военные объекты в Осане, Пхёнтхэке и Кунсане.
Сценарий развития событий в случае нападения США КНДР уже продемонстрировала в ролике. По мнению северокорейских властей, американский авианосец сгорит в адском пламени.