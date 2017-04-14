КНДР пригрозила потопить американский авианосец

Центральный телеграф КНДР транслирует сообщение представителя Генерального штаба страны, в котором действия Правительства США называются прямой агрессией. В случае агрессии Соединённых Штатов в адрес КНДР в список первоочередных целей, подлежащих уничтожению, попадут не только американские авианесущие корабли, но и военные базы США в регионе, а также резиденция президента Южной Кореи в Сеуле. Одними из первых, по словам представителя Генштаба КНДР, могут быть уничтожены военные объекты в Осане, Пхёнтхэке и Кунсане.