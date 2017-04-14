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Регион
Опубликовано 14 апреля 2017, 13:13

КНДР пригрозила потопить американский авианосец

Фото: &copy; &nbsp;REUTERS

Фото: ©  REUTERS

По словам представителя Генштаба КНДР, кроме атаки на авианосец предусмотрен целый ряд ответных мер.

Готовность номер один

В КНДР готовы затопить американский авианосец и уничтожить ключевые военные объекты Соединённых Штатов в регионе

Центральный телеграф КНДР транслирует сообщение представителя Генерального штаба страны, в котором действия Правительства США называются прямой агрессией. В случае агрессии Соединённых Штатов в адрес КНДР в список первоочередных целей, подлежащих уничтожению, попадут не только американские авианесущие корабли, но и военные базы США в регионе, а также резиденция президента Южной Кореи в Сеуле. Одними из первых, по словам представителя Генштаба КНДР, могут быть уничтожены военные объекты в Осане, Пхёнтхэке и Кунсане.

Сценарий развития событий в случае нападения США КНДР уже продемонстрировала в ролике. По мнению северокорейских властей, американский авианосец сгорит в адском пламени.

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Сергей Андреев
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